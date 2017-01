Pep Guardiola y los motivos de su retiro que conoce Fabio Capello [VIDEO] 

Pep Guardiola, ex FC Barcelona, sorprendió al mundo entero, hace pocos días, con el anuncio de su prematuro retiro del mundo del fútbol al afirmar que luego de su experiencia en el Manchester City le pondría final a su carrera como entrenador.



Pep Guardiola tiene claro además que no esperaría que la vejez lo alcance en el banquillo. "No haré esto hasta los 60 o 65 años. Lo que siento es que la fase hacia mi adiós es un proceso que ya ha comenzado".



Intentando entender a Pep Guardiola, el italiano Fabio Capello, cree tener la respuesta al retiro prematuro del DT. "Creo que Guardiola ya debe de tener una idea en mente. Creo que volverá al FC Barcelona como presidente". Contó para la cadena Sky Sport y de este modo se sumaría a la lista de jugadores que aspiran a ser el mandamás del cuadro catalán como Gerard Piqué.



Pero Fabio Capello también argumentó otro motivo del retiro prematuro de Pep Guardiola: "Cuando se aboga por una identidad de fútbol como es la suya, los rivales empiezan a conocerle y a saber cómo contrarrestarle. Quizá por eso empieza a pensar en el futuro".