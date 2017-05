'Pepa' Baldessari pide que 'Chemo' del Solar vuelva a su "gallinero" tras mal momento con Sporting Cristal

Cuando se trata se salir al frente para defender los colores de Sporting Cristal, la 'Pepa' Baldessari es el primero. El ex futbolista celeste y hoy entrenador de fútbol, lanzó duras palabras hacia 'Chemo del Solar. Esto tras la eliminación de su equipo de la Copa Libertadores.



"Dile a ‘Chemo’ que se devuelva a su gallinero. Lo he dicho antes: ni lo amo, ni lo odio. Nos tenemos respeto, pero ahorita la está ‘cagando’. Esta es mi casa, no la suya", fulminó la 'Pepa' Baldessari en entrevista al diario "Depor".



"Yo no puedo decirle a los directivos que lo boten, porque él debería ser un poquito más inteligente y dar un paso al costado. Se tiene que ir solo. Lo único que va a lograr es encadenar más problemas con la barra. Puede haber una agresión hacia alguien y no me gustaría que pase toda una desgracia", añadió.



"‘Chemo’ no es querido en la institución. No sé por qué se molestaron en traerlo. Es como si yo me quisiera poner el buzo de la ‘U’. ¿Qué me van a dejar ponerme esa camiseta? En mi vida me la pondría, así me esté muriendo. Prefiero salir a robar, nica…¿Tú crees que la gente de Cristal me perdonaría eso?", sentenció la 'Pepa' Baldessari.