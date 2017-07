Pepe Yompian luchará por ser el ‘máximo guerrero’ del Auka Nuna Enduro [FOTOS]

El campeón nacional del Inka Off Road, Pepe Yompian, buscará llevarse un nuevo título este 2017 en el cross country, confirmando su participación en el Auka Nuna Enduro 2017, que se correrá en su primera fecha este 15 y 16 de julio en el balneario de Tortugas, provincia de Casma – Áncash.



A sus 54 años, Pepe Yompian se traza una de las metas más altas como cuatrimotista (disciplina que es dominada por jóvenes exponentes) al participar en este importante campeonato. Luego de varios meses de entrenamiento exhaustivo, el piloto del team Music Market, se siente preparado para subir al podio del Auka Nuna Enduro 2017 en la categoría Enduro 4x2, con miras a concretar su participación en el Dakar 2018.



El reconocido músico y empresario, será el piloto de cuatrimotos de mayor edad en disputar una competencia de gran exigencia de manejo off road en el Perú. Durante los dos días de carrera, se recorrerá 130 kilómetros cronometrados, donde predomina la arena y el cerro duro.



¨Estoy yendo a Casma a ganar, vengo entrenando muy fuerte para llegar con todo en la categoría y me entusiasma la posibilidad de poder conseguir un nuevo triunfo, pero principalmente lo que quiero es divertirme¨, señaló Yompian.



En el 2016, Pepe Yompian, no solo se consagró en el Inka Off Road en la categoría Quad Open, también obtuvo una destacada participación en el campeonato Baja Inka, donde se subió al podio con los pilotos adolescentes Ronald Zaldívar y Álvaro Rivera, de 16 y 19 años de edad respectivamente, demostrando su alto nivel competitivo.



Recordemos que Pepe Yompian fue subcampeón del Inka Off Road en el 2014, cuando hizo dupla con Alexis Hernández, y en el 2015 obtuvo el mismo logro con el piloto Manuel Echegaray.



El piloto peruano busca ser un referente para la juventud que sigue sus pasos, tanto en el deporte motorizado como en la música. Para este año, aparte de correr todos los campeonatos nacionales, prepara grandes proyectos incluyendo la producción y organización de las ediciones del festival Somos Perú Rock.