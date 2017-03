Periodistas de Fox Sports destruyeron de la peor manera a Arturo Vidal por video provocador

No cabe duda que Arturo Vidal es uno de los mejores mediocampistas del mundo. El futbolista chileno no solo destaca en el Bayern Múnich, sino también con su selección. Sin embargo, fuera de las canchas se ha caracterizado por sus polémicas declaraciones y videos provocativos en sus redes sociales. ¿Qué pasó ahora?



Arturo Vidal publicó un clip en el que aparece junto a otras personas cantando, en tono de "burla", contra la selección Argentina, o al menos eso es lo que piensan los periodistas de Fox Sports, quienes lo criticaron duramente en su programa previo al Argentina-Chile por Eliminatorias Rusia 2018.



"A mí Vidal me saca. Yo que soy un tipo tranquilo, sereno... a mí me saca", dijo Sebastián 'Pollo' Vignolo antes de presentar el video de Arturo Vidal en el que corea repetidas veces "ya me acostumbré, ya me acostumbré". Pero, ¿a qué se debe esta actitud del 'King' Arturo?



El chileno lleva buen tiempo comentando que su país es el mejor de Sudamérica tras ganar dos finales a Argentina (Copa América 2015 y Centenario 2016). Esto, por supuesto, no ha sido tomado de la mejor forma por los argentinos, quienes se la 'tienen jurada'.



"Parecían tres borrachos. Además se filma para mostrarlo. Ha tenido conductas fuera de la cancha que no son de un profesional", disparó Juan Carlos Pellegrini sobre Arturo Vidal.