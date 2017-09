Perú vs. Colombia: BBVA quita entradas a trabajadores 'vivazos' y esto es lo que hará

Lo que debió ser una propuesta audaz resultó siendo aprovechada por malos trabajadores del banco BBVA. Varios de sus empleados optaron por comprar entradas al Perú vs. Colombia en los cajeros, mientras estos estaban cerrados para el público que, por decenas, habían pasado la noche en la calle, haciendo cola. Una 'criollada' por donde se le mire.



El hecho fue denunciado en Twitter y, horas después, el banco en cuestión buscó la solución más justa posible: identificó a los malos trabajadores, les quitó las entradas y ahora las donará. Asimismo, BBVA precisó que el 1% de entradas disponibles "fueron adquiridas por algunos colaboradores de forma no autorizada por el banco".



Estos trabajadores serán sancionados por el BBVA, precisó la misma entidad. No se dio a conocer la naturaleza de la sanción ni si habría algún despido. Eso sí, en un comunicado se reiteró que los empleados que hicieron esta 'criollada' "accedieron a las entradas indebidamente".

Este hincha sí pudo conseguir sus entradas sin problemas y luce feliz.



¿Y a quiénes donará el banco BBVA las entradas del Peru vs. Colombia? Se prreció que serían dadas a "una institución infantil". La idea es que vayan niños "en situación vulnerable" de esta entidad.

Más allá del problema, todas las entradas de preventa se agotaron en menos de una hora. Este es el video de la denuncia: