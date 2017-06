Perú-Jamaica: el blooper de Luis Advíncula en Arequipa que casi derrite el Misti

El Perú vs Jamaica acabó siendo ganado 3-1, pero empezó con un blooper. El protagonista: Luis Advíncula. La consecuencia: ninguna, pero casi fue un gol contra la selección peruana. Es que lo de Luis Advíncula pudo terminar siendo uno de los memes del Perú vs Jamaica.

Es que Luis Advíncula, producto de los nervios, la altura de Arequipa o algo de poca precisión, quiso mandar un pase largo a Carlos Cáceda, arquero de la selección peruana. Corrió hacia la pelota con elegancia, haciendo gala de su apodo de 'Usain Bolt' y la lanzó al área peruana. La idea inicial, decíamos, era darle un pase algo temerario a Cáceda, pero esto casi acaba en autogol, ¡fue un blooper!

El pase de Luis Advíncula se convirtió en blooper: Carlos Cáceda estaba lejos del arco; y el balón, de no ser porque fue algo impreciso, pasó cerca de uno de los parantes. Felizmente, las noticias seguirán siendo los tres goles blanquirrojos en el Perú-Jamaica y la pasión con que fue cantado el Himno Nacional en Arequipa. Lo de Advíncula solo será una anécdota.



Por cierto, el blooper de Luis Advíncula lo puedes ver arriba. No te olvides de ver el gol de Oreja Flores, el tanto de Tapia y el golazo de Paolo Guerrero.



Sí, parece que Paolo Guerrero no se desconcentró con las publicaciones de Thaísa Leal, su nueva conquista.