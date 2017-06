Por: Carlos Fabián Bernuy

Twitter: @BernuyCarlos



La selección peruana. El 'Equipo de todos' al que no puedes tocar, sin que te consideren enemigo de un país o traidor de una nación. Falso, el análisis de los errores en un triunfo puede llevarte a más cosas que las críticas tras una derrota. Porque un golazo de tiro libre de Paolo Guerrero no maquilla 50 malos minutos y un par de enganches de Edison Flores no salvan a una volante con dudas.

En Trome apuntamos a más allá de las sonrisas (o las lágrimas) sea con la selección o club. Por ello, en el camino a Rusia 2018 este amistoso ante Paraguay aparecía en el horizonte para probar alternativas. Ricardo Gareca lanzó su once de gala e incluyó en él a Guerrero, de buen partido. El problema es que el futbolista del Flamengo no estará ante Bolivia y hubiese sido mejor ver a Alexander Succar - un posible reemplazo - desde el inicio.

"Sin Guerrero no hubiera existido el gol", replicarán muchos. Es verdad, y quizás tampoco el partido se hubiera vendido como tal, pero apreciar a Succar con estadio lleno (que no se ofenda San Martín) hubiese sido importante. Metros más atrás, Luis Advíncula volvió a lucir ese juego atolondrado y quedaron claras dos cosas: Aldo Corzo se ganó el puesto y que Advíncula explicó con su juego porque Tigres lo prestó a un recién ascendido.

Video: Gol de Guerrero a Paraguay

La pareja Alberto Rodríguez - Christian Ramos luce sólida, pero al lateral Miguel Trauco parecieron faltarle ganas de proyectarse. En la volante de marca, Renato Tapia y Yoshimar Yotún no jugaron bien, aunque en el primero se entiende porque cuenta poco para los del Feyenoord. Mejor lo hizo Pedro Aquino. André Carrillo nos sigue debiendo más explosión y Edison Flores se excede por momentos en la solidaridad del pase antes de la convicción del remate. Mientras, Christian Cueva pareció sobrarse o pensar que el número en la espalda (10) basta y sobra.

Alberto Rodríguez El 'Mudo' batalló ante el atacante Ángel Romero y le ganó casi siempre.

De las caras nuevas, José Manzaneda no se asustó, Alexi Gómez (otro que debió arrancar) jugó seis minutos, mientras Succar lo hizo en once y no le llegó un pase gol. Perú le ganó a Paraguay en un segundo tiempo abismalmente distinto al primero. Vale recordar, que eso en las Eliminatorias es mortal. Porque cuando quieres reaccionar ya estás en la lona y pasaste del fútbol al boxeo peruano. Ese, que si también criticas, se molestan.