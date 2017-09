Perú: Periodista de Trome.pe narró y gritó el gol del triunfo como nunca antes lo escuchaste [VIDEO]

Minuto 75 del Perú vs. Ecuador y los hinchas peruanos aún no se recuperaban de la emoción del gol de Edison Flores. De repente, llegó el segundo tanto peruano que hizo enloquecer a todo el Atahualpa y al país entero: Paolo Hurtado lo hizo y todos lloramos de emoción.



También ​lo hizo nuestro enviado especial, José 'Huachano' Lara, quien gritó con el alma los dos tantos peruanos que nos hace soñar con el mundial Rusia 2018.



Desde las gradas del estadio Atahualpa de Quito, nuestro querido 'Huachano' narró de forma espectacular el segundo tanto de Paolo Hurtado y, al igual que todos los peruanos, derramó algunas lágrimas de emoción por un triunfo que tanto nos hacía falta, una felicidad que tanto necesitábamos.

José Lara, periodista de Trome que narró con el alma el gol de Paolo Hurtado. José Lara, periodista de Trome que narró con el alma el gol de Paolo Hurtado. José Lara, periodista de Trome que narró con el alma el gol de Paolo Hurtado.

"No hay palabras para describir lo vivido hoy con el triunfo peruano acá en Quito. Confieso que en más de una oportunidad me quebré, derramé unas lágrimas de la emoción", nos contó José Lara, quien cubre todas las incidencias del Perú vs. Ecuador.



Agregó que tuvo la corazonada que hoy ganaba Perú y así fue. La selección peruana está a tocando las puertas del mundial de Rusia 2018 y nadie los detiene. "No sé si clasificaremos, pero me atrevo a decir que algo bueno está haciendo Ricardo Gareca"