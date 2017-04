Perú en el puesto 17 del ranking FIFA: Mira los divertidos memes que dejó esta noticia [FOTOS]

Hoy nos despertamos con una noticia histórica para la selección peruana. Aunque no lo creas, el equipo de Ricardo Gareca alcanzó la posición 17 del ranking FIFA superando a selecciones como Holanda y Ecuador. Mira los divertidos memes en esta galería.



Está claro que este ranking de la FIFA no refleja, necesariamente. el nivel futbolístico de las selecciones. Lo que en realidad hace este sistema es sumar los puntos que la entidad otorga por la competición, rival y resultado (no cantidad de goles) de los últimos 4 años (hasta Rusia 2018).



Ojo que tampoco consideran número de participaciones en Mundiales o cantidad de copas obtenidas.



Así que no hagamos hígado con este resultado de la FIFA y pensemos en el próximo rival de las Eliminatorias que será Bolivia de local, donde Perú tendrá que ganar sí o sí.