Perú vs. Venezuela: el vendedor de algodón de azúcar fue el jugador del partido para tuiteros [VIDEO]

Terminado el duelo Perú contra Venezuela, el cual se jugó por las Eliminatorias Rusia 2018, muchos usuarios se volcaron a Twitter para mostrar su frustración por el empate 2-2. Y es que no pocos comentarios dejaron notar la desazón por las oportunidades perdidas por la bicolor de voltear el resultado contra los llaneros, quienes nos metieron dos 'pepas' en la primera parte.



Pero hubo algo que también fue comentado por los usuarios de Twitter: la aparición de un vendedor de algodones de azúcar, quien se puso en el campo de acción de la cámara que transmitía el encuentro por las Eliminatorias Rusia 2018.



Es así que los memes y mensajes graciosos no tardaron en aparecer en Twitter, viéndose que ello podía convertirse en tendencia. Ello en forma paralela a los comentarios sobre el desempeño de la selección dirigida por Ricardo Gareca en las Eliminatorias Rusia 2018.



Es más, algunos dijeron que el vendedor de algodón de azúcar fue el jugador de esta fecha de las Eliminatorias Rusia 2018. Mientras que otros lamentaron que el hombre de los dulces, quien salió en el minuto 46', no haya colocado sus ricas bolsas de este bocadillo rosado mientras duró el evento deportivo. "¡Está brava la crisis en Venezuela!", mencionó el usuario de Twitter @ElZoldia.



