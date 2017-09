Perú vs Argentina: Barra de Boca alentó a su selección en la Bombonera ¿Intimida? [VIDEO]

Perú vs Argentina: Sigue la polémica sobre la elección del estadio la Bombonera y la respuesta de los hinchas en los partidos de local de la Albiceleste en las Eliminatorias. Por ello, la barra de Boca Juniors marcó diferencias alentando a la selección durante un partido de la Superliga.



'La 12', como se conoce a la barra de Boca Juniors, alentó a la selección antes del partido contra Godoy Cruz. Así, en clara demostración que los hinchas que van al Monumental de River Plate no son los mismos que los que alientan al Xeneize.



Sorprendió a los medios argentinos está iniciativa de los hinchas de Boca Juniors, que empezaron a alentar a su selección dos semana antes del partido decisivo entre Perú y Argentina por las Eliminatorias Rusia 2018.



“Vamos, vamos, Argentina. Vamos, vamos, a ganar. Que esta barra quilombera, no te deja, no te deja de alentar”, fueron los cánticos de los fanáticos de Boca Juniors, que incluso se animaron a entonar el Himno Nacional de Argentina.

#JuegoSagradoFOX - Esto hizo la hinchada de Boca tras enterarse que la Bombonera albergará a la Selección Argentina. pic.twitter.com/wR7DPwZbVk — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 18 de septiembre de 2017

