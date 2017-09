‘Chito’ de La Torre tras elección de sede para el Perú vs Argentina: ‘La Bombonera ya no da miedo’ [FOTOS]

El pedido tuvo eco. Los dirigentes argentinos habían solicitado ‘La Bombonera’ para enfrentar a Perú el próximo 5 de octubre y desde Zurich, sede de la FIFA, llegó la aceptación. Los ‘albicelestes’

pueden ser locales en el mítico coliseo deportivo.



En Lima, las reacciones aparecieron de todos los rincones. Desde los hinchas, hasta los históricos que clasificaron al Mundial de México 70.



Orlando de la Torre, zaguero aguerrido, con clase, perteneciente a esa generación y sobreviviente de esa gesta patriótica en cancha de Boca Juniors en 1969, salió a calmar los nervios. ‘Antes era brava ‘La Bombonera’, ahora se puede ir y ‘pichanguear’, comentó.



Con varias canas rebeldes y surcos en el rostro, el popular ‘Chito’ sustenta su teoría. “Cuando fuimos la gente estaba cerquita, parecía que podían agarrarte, pero desde que la refaccionaron, se ha vuelto una cancha linda para hacer buen fútbol”, agregó.



La Bombonera 1969: Peru elimina a Argentina

El ‘Viejo león’, curtido por tantas ‘batallas’, aconseja a los que le tomarán la posta. “No hay que recibir nada de ellos, ni el agua, porque después nos podemos lamentar. Acuérdense que Carlos Bilardo le dio agua contaminada a Branco de Brasil y por allí, quedó algún ‘alumno’ que quiere imitarlo”, indicó.



Habla en base a su experiencia. “Hay que viajar el mismo día, porque si llegamos antes, nos van a rodear el hotel con gente cantando toda la noche y los muchachos no van a descansar como se debe. Allá los policías te dejan que molesten, no son como los nuestros, que ni bien te acercas a la concentración te botan”, subrayó.



Hombre callejero que siempre tendrá la frase exacta para momentos críticos. “Del primero que deben cuidarse es del árbitro. Además, a los organizadores del Mundial les interesa mucho que vayan con su estrella Messi”, explicó.



Y para el final, un recuerdo: “Roberto Chale los provocó todo el primer tiempo y querían ‘matarlo’. Lo rodearon dos jugadores y uno era Silvio Marzolini. Chapé dos botellas del suelo que la gente había tirado de la tribuna, se frenaron y él me dijo: ‘Negro, tampoco somos delincuentes’, ja, ja ja”, concluyó.



DATAZOS

* Oswaldo ‘Cachito’ Ramírez y Julio Meléndez recibirán la invitación de la Federación para ser parte de la delegación que viajará a Buenos Aires.



* Antonio García Pye, gerente de la FPF, acompañado de Néstor Bonillo, preparador físico de la selección, visitaron ‘La Bombonera’ y están satisfechos con el estado del campo.



* El choque ante Colombia del 10 de octubre será en el estadio ‘Nacional’. Solo falta definir el horario.



