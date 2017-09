Perú vs. Argentina: ‘Nosotros hicimos temblar La Bombonera’, afirma el mítico Luis Rubiños

POR: Fernando ‘Vocha’ Dávila



Es el primero de los nombrados en el ‘himno deportivo’ más famoso del país. El número 1 del ‘Perú campeón’ está confiado. Agazapado como siempre, atento a la jugada, don Luis Rubiños sigue siendo esa leyenda que todos tenemos en el recuerdo cada vez que se habla de gestas heroicas en nuestro balompié.



Supo arrebatarle a Argentina la clasificación a México 70, en la misma cancha de Boca Juniors, justamente donde el próximo 5 de octubre nos medimos, una vez más, ante los ‘gauchos’.



Lucho, ¿verdad que ‘La Bombonera’ late?

Nosotros la hicimos temblar.



Ese partido de 1969 parecía una ‘guerra’...

Tiraban botellas, pilas y me escupían



¿No te ‘palteaste’?

Un balazo mata, eso no.



¿Cuál fue la clave para alcanzar el éxito?

Éramos once palomillas y el más bravo era un tal Roberto Chale, ja, ja, ja.



¿Tan jodido era?

Tenía el respaldo y apoyo del ‘loco’ Orlando de la Torre.



‘Chito’ era bravo...

Antes que el uruguayo Luis Suárez muerda, él ya lo había hecho con todos los delanteros de Sudamérica.



En esos tiempos, los hinchas te cantaban en el oído...

Es que las tribunas estaban pegaditas a la cancha.



¿Y ahora?

Parece un aeropuerto. Todo es más amplio y los fanáticos están a varios kilómetros de distancia.



¿Recomendación para este partido?

Tienen que entrar a la cancha once ‘sinvergüenzas’.



¿Qué le diría al que le toque atajar?

Ya es tiempo de que la canción ‘Perú campeón’ entone el nombre de otro arquero.



¿No le incomodaría?

No. Ellos se merecen que el país los reconozca.



Parece que nos van a molestar desde que pisemos suelo argentino.

Un silbido no lesiona, una mentada de madre no mete la pelota al arco.



¿Y cómo anulamos a Lionel Messi?

No le daría importancia. Hay que armar un equipo ordenado, precavidos pero sin obsesionarse con un jugador.



En esa cancha ustedes se clasificaron, ¿alguna anécdota inolvidable?

Cuando acabó todo, los hinchas, llenos de frustración, nos insultaban y ya camino al vestuario, cuando se fueron los malcriados, los que se quedaron empezaron a aplaudirnos.

Reconocieron nuestra calidad.



¿El árbitro te preocupa?

A nosotros nos tocó un juez que los tenía bien puestos.



¿Por qué lo dices?

Porque anuló un gol de ellos que hicieron cometiendo falta.



¿Y el del 5 estará a la altura?

Los ojos del mundo estarán viendo ese partido y tendrá que actuar correctamente. Por ese lado estoy tranquilo.



Tienes fe en el equipo.

Estoy confiado en que ganamos y clasificamos.



Entonces nos sumamos a tu actitud positiva.

Gracias a Trome y recuerden que ya viene el cambio en la canción. Puede ser, a partir de ahora, Con ‘Gallese o Cáceda o Carvallo en el arco, la defensa es colosal’.

