La prensa gaucha calienta la previa del Perú vsArgentina, el decisivo partido por las Eliminatorias Rusia 2018, que se jugará en la Bombonera con un video que intenta meter miedo a la blanquirroja.



Las imágenes correponden a la Bombonera y como tiemblan sus cimientos cuando se encuentra abarrotada de hinchas. Tal como ocurrirá el próximo 5 de octubre cuando se enfrenten Perú vs Argentina.



En este caso el diario argentino 'Olé' publicó en su portal web el video con el titular: "Atento Perú: Así se mueve la Bombonera", en clara alusión a lo que le espera a la blanquirroja.



"... la presión que sienten los rivales en la cancha de Boca. Mira cómo se sacude la estructura con el bullicio de los hinchas", citó el medio gaucho en referencia a escenario del Perú vs Argentina.



La Bombonera fue habilitada por un pedido expreso de la AFA y la FIFA dio la autorización generando controversia ante la negativa de la Federación Peruana de Fútbol del cambio de escenario fuera de tiempo.

"Finalmente la FIFA aprobó el estadio Alberto J. Armando, del Club Atlético Boca Juniors, como sede del próximo encuentro con Perú, por la fecha 17 de las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018", informó AFA en un comunicado hace unos días.



La Federación Peruana de Fútbol (FPF) le había solicitado a la FIFA no jugar en la Bombonera. "Tomando en cuenta los pocos días que faltan para la realización del partido es complicada una inspección que asegure que sus instalaciones cumplan con las exigencias de la FIFA y preserven la integridad de los jugadores y de los miles de espectadores que viajarán desde el Perú", sostuvo el presidente de la FPF, Edwin Oviedo, en un comunicado enviado a la FIFA.



La Albiceleste jugó sus partidos de local en estas eliminatorias no solo en el estadio Monumental de Buenos Aires sino también en las ciudades de Mendoza, Córdoba y San Juan.



Sin embargo, solo ganó uno de los cuatros encuentros que disputó en el Monumental. La cancha de River Plate tiene capacidad para unos 62.000 espectadores, mientras que la de Boca Juniors para alrededor de 49.000.



El último partido de la Albiceleste en la Bombonera por eliminatorias fue el 16 de noviembre de 1997 ante Colombia (1-1), y al anterior a ese fue el 7 de octubre de 1973 (3-1 ante Paraguay)



La última vez que Argentina jugó en el estadio del Boca Juniors fue el 21 de noviembre de 2012, en un amistoso en el que la Albiceleste se impuso a Brasil por 2-1.



A falta de dos jornadas para el final de las eliminatorias sudamericanas la Albiceleste es quinta con 24 puntos, detrás de Brasil (ya clasificado con 37 unidades), Uruguay (27), Colombia (26) y Perú (24). Le siguen Chile (23), Paraguay (21), Ecuador (20), Bolivia (13) y Venezuela (8). Actualmente ocupa el puesto que permite jugar una repesca ante Nueva Zelanda.

