Perú vs Argentina: 'Cachito' Ramírez dice que La Bombonera temblará, pero por el juego peruano [VIDEO]

Habló una de la leyendas de la selección peruana. Oswaldo 'Cachito' Ramírez fue quien dejó sin Mundial a los argentinos tras marcar un doblete en La Bombonera en 1969 (2-2). Con dicho resultado, la 'bicolor' jugó el Mundial de México 1970.



"Que tiemble La Bombonera, que tiemble, pero porque Perú va a jugar bien. Que tiemble por eso y no porque La Bombonera tiembla". dijo firme Oswaldo 'Cachito' Ramírez a las cámaras de América.



¿Cómo debe afrontar el equipo de Gareca el partido ante Argentina? "Tienen que tener la mente fría... el corazón y los pies calientes", aconsejó Oswaldo 'Cachito' Ramírez.



El ex seleccionado aprovechó para recordar un detalle que pocos notaron en la previa del Perú vs Argentina. "En esa época (1969) ellos cambiaron 3 técnicos y ahora están en las mismas circunstancias. Fue la primera vez que Argentina no fue a un Mundial y esperemos que esta sea la segunda", sentenció.



Perú y Argentina se verán las caras el próximo 5 de octubre en La Bombonera por la fecha 17 de las Eliminatorias Rusia 2018.