Perú vs. Argentina: periodista gaucho tilda de 'vergüenza' cambiar de estadio [VIDEO]

El partido Perú vs. Argentina, el cual se jugarán en octubre por las Eliminatorias Rusia 2018, sigue siendo tema recurrente en los medios gauchos. Una de las últimas muestras de polémica sobre este partido, que es uno de los más esperados del continente, se vio en El Litoral.



Darío Pignata, columnista del referido medio, escribió un artículo que dejaba por los suelos a su selección. Una de las cosas más fuertes que mencionó tiene relación al cambio de sitio donde se jugará el Perú vs. Argentina por las Eliminatorias Rusia 2018.



"Repaso las famosas cláusulas de rescisión: Messi 300 millones de euros, Dybala 120, Higuaín 90 y el Kun a punto de tener un blindaje similar. Sin embargo, necesitamos embarrar la cancha para ganarle a Perú. Una vergüenza", sostuvo Darío Pignata sobre el Perú vs. Argentina por las Eliminatorias Rusia 2018.



El columnista pidió a los miembros de la albiceleste que hagan un partido excelente ya que tienen muchos días para prepararse. Es más, Pignata pide que ganen el Perú vs. Argentina por "Dios y Maradona".



"Como el horizonte siempre está más allá, tienen en 20 días el partido de sus vidas. Hagan contra Perú lo que tienen que hacer. Hagan ahora lo que no hicieron en los 16 partidos anteriores. Cumplan con su deber, jueguen a la pelota... Si así no lo hicieren, que Dios y Maradona se lo demanden", refirió.