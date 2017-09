La Selección Peruana sigue generando preocupación en el pueblo argentino y uno de los periodistas más críticos de la selección argentina, Martín Liberman, comentó sobre el comunicado de la Federación Peruana de Fútbol envió a la FIFA negándose a jugar en la 'Bombonera' como escenario para el duelo del 5 de octubre por la fecha 17 de las Eliminatorias Rusia 2018.



El puesto número 4 que ocupa la selección peruana en la tabla de posiciones ha puesto nerviosos a todos en Argentina, incluidos a Martín Liberman, y pese a que los estatutos respaldan a Perú, el comunicador cree también que la Conmebol le dará la razón a la visita por una enemistad con los dirigentes de Boca Juniors, administradores de la 'Bombonera'.



Para el periodista Martín Liberman, la selección peruana no tiene la necesidad de enviar este comunicado. "Con todos el cariño que yo le tengo al pueblo peruano, desde hace mucho tiempo, les digo que lo que ha hecho la federación peruana es una 'paparruchada'. Perú tiene equipo para ganar en la cancha de River o en la de boca o en cualquier escenario", dijo el periodistas quien sabe que este es el partido clave para ambos en las Eliminatorias Rusia 2018.



En la misiva que la FPF remitió a la FIFA argumenta no se han respetado los plazos de 30 días para solicitar el cambio de escenario. Además de observar que los estadios solicitados por AFA no cuentan con las inspecciones de seguridad necesarias a pocas semanas del duelo entre la selección peruana y Argentina.



La opinión pública presiona a su equipo, pues saben que un triunfo ante la selección peruana es fundamental para las matemáticas de cara al Mundial. "Apuntar al repechaje. Para nosotros Perú es clave. Hay que ganarle, por Dios. Sino lo vemos por televisión. Ellos (Perú) dicen que con cuatro puntos van al Mundial. Un empate con Argentina y los tres ante Colombia", agregó Gustavo López, invitado de Martín Liberman en su programa de Fox Sports.