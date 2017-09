Perú vs Argentina: FPF Federación se niega ante la FIFA a jugar en la Bombonera

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) envió una carta a la FIFA con el fin de evitar el cambio del escenario del partido Perú vs Argentina por la fecha 17 de las Eliminatorias Rusia 2018. La AFA pidió jugar en la Bombonera, un estadio que no está inscrito para al competencia clasificatoria de Conmebol.



La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) pidió permiso a la FIFA para hacer uso de tres estadios para el partido Perú vs. Argentina, con el firme proposito de llevar el duelo a la Bombonera y dejar de lado el Monumental de River Plate.



No obstante, el estadio de Boca Juniors no se encuentra habilitado debido a que no fue inscrito como escenario alternativo para las Eliminatorias y no cumple con los requisitos administrativos -tiempo y forma- para el cambio de escenario. Además de la carencia de seguridad, según el propio oficio de la FPF a la FIFA tras conocerse la intención de la AFA.



Según el medio RPP, que dio cuenta del pedido formulado por AFA y el documento emitido por la FPF, que señala la negativa tajante de la variación del escenario deportivo. Aquí los extractos:



"Señalamos que conforme al inciso 1)del artículo 21 del Reglamento de Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, respecto a Estadios , horarios, sesiones de entrenamientos, la Asociación anfitriona determinará los estadios donde se disputarán los partidos de la competición preliminar , que deberán ser estadios inspeccionados y aprobados por FIFA o las Confederaciones. Las organizaciones comunicarán el nombre del estadio y la ciudad a sus adversarios y a la Secretaria General de la FIFA al menos 3 meses antes de la fecha programada para el partido".



"Observando el principio de deportividad, nos llama la atención que la Asociación del Fútbol Argentino, haya comunicado con fecha 9 de septiembre de 2017 un Estadio distinto a los cuales habitualmente ha competido en la etapa preliminar de la Copa del Mundo Rusia 2018, sin ninguna razón de peso, circunstancia excepcional, imprevistos ni causas de fuerza mayor ni d terreno de juego".

"Que, lamentablemente, el estadio determinado por la asociación del Fútbol Argentino en el 2015 fue clausurado por las autoridades judiciales argentinas por lo lamentables hechos de violencia conocidos por todos en relación al gas pimienta que tiraron en el Estadio y que terminó con la suspensión de un clásico entre clubes Boca Júniors y River Plata sino sancionado el club local por Conmebol"



La selección peruana se enfrentará a Argentina el próximo 5 de octubre en calidad de visitante. Luego choca con Colombia en Lima. La blanquirroja está en el cuarto lugar de las Eliminatorias, lugar que otorga un cupo directo al Mundial Rusia 2018. Por el contrario la Albiceleste se encuetra en zona de repechaje en el quinto puesto.

