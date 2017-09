Franco Navarro recuerda el pasado en la previa del Perú vs Argentina: “A Ricardo Gareca lo queríamos matar”

Por: José ‘Huachano’ Lara



Si hay algún peruano que conoce bien el fútbol argentino es Franco Navarro. No solo fue ídolo de Independiente de Avellaneda durante muchos años, sino que sufrió en carne propia el juego fuerte de los ‘albicelestes’ cuando Julián Camino lo sacó del partido en Buenos Aires, previo al Mundial de México 86, con una durísima entrada. A pocos días de un nuevo cruce vital ante los ‘albicelestes’, el ‘Pepón’, uno de los grandes ‘9’ de la Blanquirroja, recuerda aquellos momentos y avizora con optimismo el próximo 5 de octubre.



¿Los argentinos te mandaron a ‘romper’ en las Eliminatorias del 85?

Seguro, pero ya está, no importa. Julián Camino ya se ha disculpado. Me encontré con él en un partido cuando yo jugaba por Independiente y él lo hacía por Estudiantes de La Plata.



El ‘Patrón’ José Velásquez asegura que los argentinos van a ‘coimear’ al árbitro...

En estos tiempos es difícil.



¿Suelen pasar cosas atípicas en estos partidos?

¿Qué podría pasar dentro de un partido? Que el réferi se equivoque... Pero ya en esta época donde te ven de todos los ángulos es muy complicado. En la cancha el único que te puede complicar es el juez, si no es imparcial. Luego no creo que haya otra cosa.



Velásquez recomienda a los dirigentes llevar el agua, comida y hasta el cocinero para no tener sorpresas.

En ese aspecto yo puedo estar seguro de que el cuerpo técnico encabezado por el ‘Flaco’ (Ricardo Gareca), Juan Carlos (Oblitas) y el mismo Antonio (García Pye) no va a dejar nada al azar. El ‘Ciego’ es un hombre que tiene dos mundiales encima y ha sido técnico de la selección. No dudo que ya sabe todo lo que tienen que hacer.



¿Qué recuerdos de ese partido del 85?

Para mí fue muy triste porque solo jugué cinco minutos. De ahí me fui a la clínica, luego me tocó sufrir los últimos minutos en la banca.



¿El clima fue hostil en ese encuentro?

En esa época, quien se ganó todas las puteadas de los hinchas fue ‘Cachete’ Reyna por la marca que le había hecho a Maradona en Lima. Ese día fue el más pifiado y nosotros pasamos piola. En el entrenamiento, un día antes, había más de cinco mil personas.



“Perú lo va a jugar como una final, no lo dudo. A Ricardo Gareca no le va a asustar nada” - Franco navarro

Criminal patada de Julián Camino a Franco Navarro

Gareca nos sacó del Mundial con su gol pero no fue a México. Ahora tiene la posibilidad de ir como entrenador...

Increíble. Al ‘Flaco’ lo queríamos matar ese día, pero ahora hace un gran trabajo y está a punto de ir a la Copa del Mundo. Hace un tiempo pocos creíamos en ellos y se han encargado de dar vuelta a la historia.



¿Qué valoras de Perú?

Lo más importante es el momento que vive la selección peruana, el crecimiento, la posibilidad que ellos mismos se han regalado, están en zona de clasificación. Ellos nos vienen dando una lección de superación, ya que vienen cargando una mochila muy pesada de muchos años.



¿Los partidos con los ‘gauchos’ han sido muy peleados?

Perú siempre le ha hecho grandes duelos a Argentina. Han sido duros, complicados, tienen una gran historia, sobre todo de visita. Los del 69 han tenido la felicidad de clasificar al empatar 2 a 2 en la misma ‘Bombonera’.



¿La cancha de Boca juega?

No juega, sino preguntémosle a los que clasificaron a México 70. Además, es un arma de doble filo. Si el primer tiempo acaba 0-0, los que van a sentir la presión son ellos.



¿Qué pasa con Argentina?

Tiene muchos problemas en la conformación del equipo, de elección de jugadores. Nadie deja de reconocer la calidad de sus futbolistas, pero en la selección han tenido muchos problemas. Todo eso nos hace soñar con mucha más razón.

