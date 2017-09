Perú vs. Argentina: Gauchos temen que se repita maldición de la Bombonera [VIDEO y FOTOS]

Perú vs. Argentina se jugará en la Bombonera de Boca, el estrecho estadio del equipo Xeneize y en el que los argentinos querrán hacer presión para que la selección peruana no pueda jugar bien y así asegurarse la clasificación al Mundial de Rusia 2018.



Sin embargo, algunos argentinos manifestaron su disconformidad por la medida tomada por la AFA de jugar el Perú vs. Argentina en el estadio de Boca Juniors, pues consideraron que la Bombonera forma parte de la historia negra de los albicelestes.

Rodolfo D'Onofrio, presidente de River e hijo del seleccionado argentino Raúl D'Onofrio, es uno de ellos. Él recordó que fue en ese mismo estadio que Perú dejó sin mundial a Argentina en 1969. "Justo con los peruanos, no vaya a ser que pase lo mismo", dijo al diario Olé de Argentina.



El mandamás de River Plate también manifestó su extrañeza y terquedad de la AFA para jugar el Perú vs. Argentina en la Bombonera. "No cobramos para que la AFA siga recaudando y tenga más fondos. Me parece raro que quieran ir a otro lado, donde recaudarían menos"



Además recordó el triste episodio que le tocó vivir junto a millones de argentinos en 1969 cuando quedaron fuera del mundial México 70.



"Yo estaba en el estadio de Boca en el 69 cuando nos dejaron afuera. No elegiría esa cancha contra Perú por cábala. Quizás en otro partido sí, pero justo con los peruanos... No vaya a ser que pase lo mismo", dijo D'Onofrio pensando en que se puede repetir la historia en este Perú vs. Argentina.



En 1969, Perú se enfrentó a Argentina en la Bombonera. En aquella ocasión la selección peruana logró un histórico empate 2-2 y por primera vez en Argentina no logró clasificarse a una copa del Mundo, una fecha que todos los argentinos tienen, ahora, más presente que nunca.

