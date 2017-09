Perú vs Argentina: Hincha explotó de ira en contra de Paulo Dybala en video viral

Perúvs Argentina: La selección argentina no la pasa bien tras la última fecha doble de las Eliminatorias Rusia 2018, que puso en peligro su clasificación al Mundial. El enojo de los hinchas no se hizo esperar y se viralizó un video de un hincha lleno de ira en contra de Paulo Dybala.



Luego de la fecha doble Paulo Dybala se refirió a Lionel Messi y aseguró que era difícil jugar con la estrella de Barcelona. Las declaraciones se prestaronm para interpretaciones de todo tipo y los aficionados argentinos dieron rienda suelta a su explosividad. El contenido audiovisual se viralizó en pocas horas y generó polémica.



Paulo Dybala se refirió así sobre Lionel Messi: "Va a parecer raro lo que voy a decir. Es un poco difícil jugar con Messi en Argentina porque jugamos en la misma posición. Soy yo el que debo adaptarme algo más a él y hacerlo sentir bien en la cancha", aseguró.



Pero el hincha anónimo enfurecido replicó de la peor manera: "¡Increíble! Dybala, difícil es jugar con vos para Messi ¿Cómo vas a decir qué es difícil jugar con Messi? Difícil es jugar con los muertos de mis amigos. No con Messi, salame. Tenés que cerrar los ojos y dársela a Messi ¡Nada más!", se expresa el aficionado en tono enérgico. "¿Quién te conoce infeliz", agrega con notoria molestia. Y lo que sigue es tremendo...

En las mencionadas declaraciones de Dybala, también habló de la situación de la selección Argentina, y admitió que están en un momento "complicado", si bien se mostró convencido de que podrá conseguir el pase al Mundial de Rusia 2018.



A Dybala también se le preguntó por los motivos por los que Messi no brilla tanto en Argentina en comparación con el Barcelona, algo que considera lógico después de tantos años jugando en el Camp Nou.



"A Messi aquí le dejan más espacios en comparación con Sudamérica. Son cosas que pasan y vamos a salir adelante. Además, en el Barcelona lleva jugando con algunos compañeros desde hace diez años", manifestó.

Así fue el último empate de Argentina ante Venezuela en Buenos Aires por las Eliminatorias:

