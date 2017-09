El Perú vs Argentina sigue dando que hablar. Ahora es el turno del experimentado árbitro argentino Javier Castrilli, quien cuestionó la idoneidad de la terna brasileña liderada por Wilton Sampaio, para el partido de la selección peruanaen la penúltima fecha de las Eliminatorias Rusia 2018.



Ricardo Gareca y la selección peruana tienen que estar atentos al análisis del ex colegiado de la AFA. "Sampaio viene con buenos antecedentes, sé que hay buenas referencias en Brasil, sin embargo partidos como los de la Eliminatorias Rusia 2018 son de características distintas", dijo.



El réferi que además desea la clasificación de la selección argentina apunta al aspecto emocional del árbitro brasileño. "Habrá que ver su bagaje de recursos no tanto técnicos sino psicológicos para ver si puede soportar la presión que representa la 'Bombonera'", afirmó Javier Castrilli.



Asimismo, señaló que la designación de cuatro ternas brasileñas servirán para evitar especulaciones en la recta final de las Eliminatorias Rusia 2018. "Desde la Conmebol se buscó que los árbitros sean de una nacionalidad neutral para así no especular. Eso fue positivo".