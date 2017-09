José Velásquez calienta la previa del Perú vs Argentina: ‘Los argentinos son cochinos para jugar’

Por: José ‘Huachano’ Lara



Tiene para ‘escuelear’ a los más palomillas de la Videna. Nunca es de medias tintas y menos ahora que Perú puede estar a noventa minutos de volver a un Mundial. José Velásquez fue protagonista de aquel partido en el que Ricardo Gareca y Argentina nos dejaron fuera de México 86 con un 2-2 que hasta hoy le sigue doliendo. El ‘Patrón’ cuenta lo que será jugar contra Lionel Messi y compañía.



José, siempre vas de frente, ¿de qué hay que cuidarnos en Argentina?

De las cosas extrafutbolísticas. Son cochinos para jugar y van a tratar de hacer algo para sacar ventaja y diezmar el accionar del equipo.



¿Por ejemplo?

Te la canto, van a coimear al árbitro. No importa la nacionalidad, son capaces de todo porque se juegan su pase a Rusia. Y no lo digo porque a mí se me ocurre, yo he jugado estos partidos. A mí no me vengan con eso de que los tiempos han cambiado, algo harán, no lo dudes.



¿No cree que exagera un poquito?

Sinceramente, le sugeriría a los dirigentes tomar todas las precauciones. Por ejemplo, llevar su propia alimentación, agua, cocineros, seguridad y no permitir que ningún argentino se acerque por nada del mundo. Ellos no deberían ni siquiera saber dónde concentrará Perú.



¿Qué recuerda de ese fatídico choque del 85?

No nos dejaron dormir en la previa, nos mojaron la cancha, cuando nos saludamos con ellos (argentinos), nos pusieron mentholatum en la mano para que en el momento que nos refregaramos la cara, nos ardieran los ojos.



También tienen fama de ‘maleros’…

A Franco Navarro lo mandaron a romper. A los cinco minutos, Julián Camino lo sacó del campo con una falta desleal y hoy lo pueden hacer con (Paolo) Guerrero. A los organizadores no les conviene que Argentina quede afuera. Un Mundial sin Messi, ni hablar. Por eso, yo les recomiendo estar muy alertas.



Gracias, ‘Patrón’, por abrirnos los ojos y que los dirigentes lean esto y paren las antenas antes de viajar a Buenos Aires...

Tranquilos. Muchachos, he contado lo que he vivido.



