Perú vs. Argentina: Julio César Uribe cuenta que “se llevó a todos los postes” que lo marcaron en el 85

Por Fernando ‘Vocha’ Dávila



El hombre es de ‘bronce’, porque es una estatua viviente, aunque su piel y su caminar sean los de un humano cualquiera. Es leyenda de un país que lo vio ‘conquistar’ territorios y levantar la bandera peruana donde pocos lo hicieron.



Julio César Uribe, un crack de todos los tiempos de nuestro balompié, analiza el partido más importante de nuestra selección en los últimos 35 años. La Bicolor enfrenta a los argentinos, que supieron de su talento, clase y coraje.



Me da la sensación que te gustaría entrar con el equipo a ‘La Bombonera’ el próximo 5 de octubre...

Sería lindo jugar ese partido.



En un duelo así creo que no se duerme la noche anterior...

No agarras sueño, pero no de nervios, sino porque quieres que ya se juegue.



¿En 1985 vivimos una situación similar?

Hice uno de mis mejores partidos aquel día.



Eras suplente e ingresaste por Franco Navarro, al que Julián Camino ‘partió’...

Me llevé a todos los ‘postes’ que salían a marcarme, perdón, a los defensas albicelestes quise decir.



Les ‘rompiste’ la cintura...

Me acuerdo que me gritaban, incluido Daniel Passarella, ‘Negro hijo de p..., te vamos a matar’.



¿Cómo reaccionabas?

Me reía. Si en la cancha de ‘Barbones’ en Barrios Altos, donde me inicié jugando al fútbol, no me pegaron nunca, allí menos, donde todos están en la tribuna.



Argentina vs. Perú - Eliminatorias México '86

¿Con Passarella, el capitán argentino, siempre tuviste una historia particular?

Ese día me dijo de todo y un año después fue con su selección a enfrentar al Junior de Barranquilla en Colombia, donde yo jugaba.



¿Le recordaste su amenaza?

En una jugada me pechó y le metí un cachetadón. Y nos expulsaron a los dos.



¿Y la cosa siguió afuera?

Lo busqué y le dije: ‘Vamos a sacarnos la mierda’.



¿Te paró el ‘macho’?

Me respondió: ‘Pará, que ya acabó todo’.



¿Pediste la camiseta de alguno de los que fueron, después, campeones del mundo?

La intercambié cuando alguien me lo pedía, pero jamás iba a estar al acecho de pedírsela a alguno, correteándolo para que me dé la suya.



O sea, ¿vamos con mucha fe?

Este duelo es el termómetro para saber dónde estás ubicado. Nos va servir para saber de cuántas papas se hace un ajiaco.



¿Un consejo a los chicos?

Que vayan con respeto, pero jamás con temor.



¿Lo mejor de este grupo?

En los últimos 5 partidos hemos jugado bien y antes tuvimos muchos errores. Es un grupo espectacularmente unido, no se habla de indisciplina.



Entonces, ¿’Arriba Perú’ el 5 de octubre?

Siempre y más aún cuando las cosas se vienen dando como hasta hoy.

