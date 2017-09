Perú vs. Argentina: Lionel Messi y Jorge Sampaoli se reunieron en Barcelona [VIDEO]

Barcelona.- De ‘La Bombonera’ al Camp Nou. Jorge Sampaoli ya está trabajando para el partido con Perú, el próximo 5 de octubre en Buenos Aires, y para ello se reunió ayer con su máxima estrella, Lionel Messi, a quien quiere tan motivado con la albiceleste como con la azulgrana.



“La charla con el capitán no estuvo centrada solo en lo táctico, sino que también se le dio mucha importancia a lo anímico. ¿Cómo afrontar la presión que envuelve a la selección? ¿Cómo no desmoronarse? Esas preguntas intentaron descifrar”, escribió el periodista Jeremías Prevosti para el diario La Nación.



Lionel Messi recibió al ‘Hombrecito’ y a su asistente Sebastián Beccacece, a puertas cerradas, en la ‘Ciudat Esportiva’ del ‘Barza’, un día después de marcarle 4 goles al Eibar por la Liga española.



'MESSIDEPENDENCIA'

Según los medios ‘gauchos’, el ex entrenador de Sport Boys habría decidido mandar al banco a Paulo Dybala, luego que este declarara que era “muy difícil jugar con Lionel Messi”. En su lugar iría Alejandro ‘Papu’ Gómez, del Atalanta.