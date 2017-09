"Los argentinos son cochinos para jugar" o "van a coimear a los árbitros" para ganar el próximo Perú vs. Argentina fueron frases del exmundialista peruano José Velásquez que han indignado a todos los argentinos amantes del fútbol y el periodista Horacio Pagani lo hizo saber en su programa del canal argentino TyC Sports.



José Velásquez en entrevista con Trome se lanzó con todo contra el seleccionado argentino previo al encuentro ante Perú por Eliminatorias Rusia 2018. Advirtió que coimearán al árbitro y mandarán a partir a Paolo Guerrero y aconsejó que llevemos agua, comida, seguridad y hasta cocinero, porque lo ha vivido como jugador.

"Te la canto, van a coimear al árbitro. No importa la nacionalidad, son capaces de todo porque se juegan su pase a Rusia. Y no lo digo porque a mí se me ocurre, yo he jugado estos partidos. A mí no me vengan con eso de que los tiempos han cambiado, algo harán, no lo dudes", dijo a Trome José Velásquez.



Estas declaraciones del exmundialista hizo explotar de indignación a los periodistas argentinos, en especial a Horacio Pagani, quien no dudó en llamar a José Velásquez para que explique la razón de tanto 'macheteo' en su entrevista.

"Este tipo está ofendiendo la dignidad de todos los argentinos", dijo Horacio Pagani antes de comunicarse con José Velásquez, quien al final tuvo que pedir disculpas por las duras frases que lanzó contra Argentina.



"Usted está acusando sin ninguna prueba y está ensuciando a un montón de gente haciéndose el simpático y diciendo que 'me parece' o 'no tengo pruebas'. Si no sabe, no hable, viejo", sostuvo indignado Horacio Pagani.



En otro momento, el periodista argentino le pidió a José Velásquez "dejarse de hacerse la víctima".



