Perú vs Argentina: Prensa argentina dice "temer" a árbitro brasileño que dirigirá en La Bombonera [VIDEO]

Es casi un hecho que el brasileño Wilton Sampaio dirigirá el Perú vs Argentina por la fecha 17 de las Eliminatorias Rusia 2018 en La Bombonera. Esta noticia no fue tomada de la mejor forma por la prensa 'gaucha', quienes mostraron su temor.



En el programa "TelefeNoticias", los conductores tocaron el tema con pinzas y recordaron un partido de antaño entre Perú y Argentina: la famosa marca de Luis Reyna a Diego Maradona en el Estadio Nacional.



"Yo era chiquito, me acuerdo, el Argentina-Perú del 85, Reyna pegándole a Maradona por todos lados y el árbitro miraba para otro lado", contaron antes de presentar al árbitro del próximo 5 de octubre.



"Todo indica que este hombre, Wilton Sampaio sería el responsable de impartir justicia. Es la primera vez que va a dirigir a la selección argentina", dijeron.

"El árbitro para el partido de la selección es brasilero, y si es brasilero es de temer", señaló la voz en off del programa "TelefeNoticias".