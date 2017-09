Perú vs Argentina: Roberto Chale dice que la Bombonera "sí tiembla" y recordó lamentable hecho [VIDEO]

Roberto Chale sabe lo que es jugar en La Bombonera de Boca Juniors. El ex seleccionado nacional eliminó a Argentina del mundial México 1970 tras 2-2 con doblete de 'Cachito' Ramírez. ¿Qué pasó aquel día en Buenos Aires?



"Nos agarraron a botellazos, y la Bombonera es eso, te caen las monedas y tenías que poner tu cara de valiente", dijo Roberto Chale a las cámaras de América Televisión.



Robero Chale asegura que La Bombonera de Boca Juniors influye en los jugadores. "Todos dicen que no juega, pero sí juega. No saben cómo tiembla esa tribuna", resaltó el ex técnico de Universitario.

Video: Roberto Chale habla de La Bombonera

"El partido del recuerdo ya pasó. Los jugadores peruanos se transforman con las indicaciones, pero sacan lo suyo. Eso es lo que esperamos de estos muchachos", sentenció Roberto Chale