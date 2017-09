Perú vs Argentina: Sergio Markarián apuesta por selección peruana en la 'Bombonera' [VIDEO]   

Su corazón aún palpita por la selección peruana. El uruguayo Sergio Markarián, exselecionador nacional, fue muy duro al cuestionar a Jorge Sampaoli en sus primeros partidos con la selección argentina y lanzó una advertencia sobre lo que podría pasar a los gauchos en la fecha 17 por las Eliminatorias Rusia 2018.



Sergio Markarián, fue contactado por Direc TV Sports para comentar el duelo entre la selección peruana peruana y Argentina además del polémico cambio de sede a la Bombonera. Pero el DT aprovechó para disparar balas contra su colega, Jorge Sampoli, quien debutó en Eliminatorias Rusia 2018 ante Uruguay y Venezuela.



El ex entrenado de la selección peruana no perdonó: "El técnico de Argentina es audaz, pero cometió errores de gravedad en los dos partidos. Contra Uruguay puso a Acuña (zurdo) en la banda derecha y ante Venezuela puso tres centrales cuando el rival atacaba con uno. Si Sampaoli vuelve a cometer esos errores van a sufrir porque Perú puede ganar el partido", precisó Sergio Markarián.



También criticó llevar a la selección peruana a otro escenario. "Me parece que cambiar de cancha no hace más que disminuir la grandeza de Argentina. Es raro. Lo que tendrían que fijarse es si los jugadores que tienen son tan buenos como hablan. Más allá de mi simpatía con Perú, del que estaba convencido iba a pelear porque después de Brasil, es el que mejor juega. Me daría pena que Argentina no llegue al Mundial", finalizó el DT que hoy trabaja como comentarista de las Eliminatorias Rusia 2018.