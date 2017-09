Perú vs. Argentina: Esta fue la sorpresa en el primer entrenamiento en la Videna [VIDEO]   

Operativo 'Bombonera'. La selección peruanainició sus trabajos en la Videna de cara a los encuentros finales de las Eliminatorias Rusia 2018ante Argentina y Colombia, donde la gran sorpresa la dio el golero nacional Pedro Gallese.



Pedro Gallese, formó parte del primer partido de práctica de la selección peruana con el combinado nacional Sub 18. El golero de Veracruz de México, demostró que la luxación en el dedo indice pare haber quedado en el olvido y todo haría presumir que el guardameta recuperaría su puesto de titular el el penúltimo duelo de las Eliminatorias Rusia 2018.



José Carvallo y Carlos Cáceda alternaron junto a Pedro Gallese en el arco de la selección peruana, mientras que los otros jugadores que participaron de la práctica fueron: Nilson Loyola, Anderson Santamaría, Alberto Rodríguez, Aldo Corzo, Wilder Cartagena y José Manzaneda.



Pedro Gallese realiza trabajos con normalidad. Podría ser titular ante Argentina https://t.co/xqWoeDOgrGpic.twitter.com/thwquMHGav — Canal N (@canalN_) 25 de septiembre de 2017

En tanto, Leao Butrón, Miguel Araujo y Luis Abram, quienes disputaron el clásico entre Alianza Lima y Sporting Cristal fueron los únicos jugadores de la selección peruana que hicieron gimnasio.



"Me parece muy bueno que Pedro Gallese esté trabajando con normalidad, parece como si no hubiera estado lesionado nunca. Lo he visto en muy buenas forma ya todos dependerá del profesor Gareca decidir el tema de quién atajará, pero es una buena noticia para el equipo", dijo José Manzaneda volante de la selección peruana.