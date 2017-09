Perú vs. Argentina: Triplicaron precio de entradas para hinchas peruanos

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) publicó el precio de las entradas para el partido Perú vs Argentina del próximo 5 de octubre en la Bombonera por las Eliminatorias y sorprendió el alto costo, que llegaron a triplicarse respecto al duelo con Venezuela en Buenos Aires.



La entrada más barata para ver el Argentina vs Venezuela costó S/. 65 soles. Ahora para el Perú vs Argentina la popular cuesta casi el doble S/. 105 soles. La entrada más cara sufrió un incremento considerable. Pasó de S/. 565 soles a S/. 915 aproximadamente, según el tipo de cambio.



Pero lo más alarmante fue el incremento del precio de las entradas para el sector visitante. En el estadio Monumental de River Plate los hinchas venezolanos pagaron $1.200 pesos, es decir 225 soles. Ahora en la Bombonera los aficionados de la blanquirroja pagarán $3.300 pesos (Sector Perú | Platea Alta Sur), unos S/. 630 soles. ¡Casi el triple!



AFA confirmó que la Federación Peruana de Fútbol recibirá 1500 localidades, en vez de las 500 que se habían indicado inicialmente para los peruanos.

[ELIMINATORIAS] Detalle de los precios y condiciones para adquirir las entradas para el partido Argentina-Perú 👇https://t.co/GBbLZPoEZEpic.twitter.com/mq500BRqH7 — Selección Argentina (@Argentina) 14 de septiembre de 2017

