Perú vs Bolivia: UNOxUNO de la 'bicolor' ante los 'altiplánicos' por Eliminatorias Rusia 2018

La selección peruana remeció a todo el país con su vibrante triunfo ante Bolivia, donde hubo puntos altos y bajos. Donde algunos destacaron y otros se tropezaron. En Trome.pe analizamos al equipo de Ricardo Gareca hombre por hombre, porque corregir errores será vital. Ecuador, más aún en Quito, no es Bolivia.

CARLOS CÁCEDA (4) Un portero nervioso, que pareció estar jugando en el torneo local donde suele cometer estos errores. En el gol boliviano salió sin sentido a buscar una pelota y en la jugada final se quedó clavado en su arco. Felizmente el boliviano falló.

LUIS ADVÍNCULA (7) Dentro de su desorden, el pundonor y la anticipación fueron su mejor aporte. Cortó varias jugadas ofensivas del rival, aunque sigue fallando en meter los centros.



ALBERTO RODRÍGUEZ (5) Batalló con Marcelo Martíns y ganó varios de esos duelos. En el gol boliviano no pudo sacar la pelota, pese a tener la ventaja de llegar primero al arco.



CHRISTIAN RAMOS (5) Aportó con salida clara y esta vez no se mostró nervioso. Se sumó poco al ataque, pero estuvo correcto en el juego aéreo defensivo.



MIGUEL TRAUCO (5) Le ganaron la espalda en el primer tiempo y eso preocupa porque en Ecuador enfrentará al veloz Antonio Valencia. Le falta mejorar en el centro, demora mucho para hacerlo.

PEDRO AQUINO (6) Su labor como único volante de marca fue muy buena. Recorrió toda la cancha, no se complicó y tocó a veces en primera. En Quito necesitará un acompañante.



EDISON FLORES (6) Se perdió en el primer tiempo en la posición de volante de marca. Ya en el complemento, se soltó e hizo lo que mejor sabe: tener precisión con la zurda al marcar un golazo.



ANDRÉ CARRILLO (6) Si bien a veces se excede en amagues y no tiene gol, su aporte fue el desequilibrio y generar espacios. Le falta mejorar mucho de cara al arco rival.



CHRISTIAN CUEVA (5) Pese a que marcó un buen gol, su aporte no fue el esperado. En el primer tiempo, al parecer, se vio opacado por Jefferson Farfán e incluso lució lento en varias jugadas.



JEFFERSON FARFÁN (5) Su regreso a la selección luego de más de un año estuvo correcto. Intentó algún lujo, se movió por todo el ataque, aunque extrañó a su 'socio' Paolo Guerrero.



RAÚL RUIDÍAZ (4) Invisible. No le llegó ninguna pelota de gol y tampoco se inventó una jugada de peligro. Fue desperdiciado con tanto centro y físicamente perdió todos los duelos.

SERGIO PEÑA (4) No aportó mucho con su ingreso. La idea era tener la pelota, pero el futbolista no la encontró.



PAULO HURTADO (4) Otro que lució irregular al momento de entrar. No puso el desborde esperado.



ANDY POLO (SP) Solo jugó seis minutos y no trascendió.