Perú vs. Bolivia: Guerra entre la FPF y el IPD por el estadio Nacional ¡AUTOGOL!

No soy yo, eres tú. Si en el amor echas la culpa a la otra parte, en el fútbol, a veces, pasa igual. La buena relación que siempre (se supone) han llevado la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y el Instituto Peruano del Deporte (IPD) hoy luce resquebrajada y con discusiones. ¿La razón? El maltratado estado del campo de juego del Estadio Nacional, sede programada para el duelo de la selección peruana ante Bolivia en el reinicio de las Eliminatorias.

La selección peruana recibirá a los altiplánicos el 31 de agosto por la noche y el gramado de juego, a estas alturas no luce nada bien. Se notó en el partido entre Cristal y Alianza Lima y se ratificó en el Cristal- 'U' y se viene un concierto el 12 de agosto: Marc Anthony y Carlos Vives. En la FPF creen que el IPD juega en contra a la 'bicolor', pero el Instituto Peruano del Deporte contraataca. Vamos con las versiones.

DESDE DE LA VIDENA

​Una fuente muy cercana al directorio de la FPF dejó en claro algo: el gramado no va a llegar en buen estado al partido. "Aún sabiendo del partido alquilaron la cancha, nos les interesa el deporte y a pesar que dicen que va a llegar en buen estado, un especialista (Salvador Invernizzi, un uruguayo que trabaja para la Federación de su país) nos asegura que no", señaló la fuente a Trome.pe. quien también afirmó que "Perú está acostumbrado a jugar en una cancha 10 puntos por el juego que practica al ras del piso" y "Bolivia podría reclamar".

selección

Para la FPF, cuando el IPD asegura que el estado del campo puede llegar de manera correcta al partido, miente. "El señor (Óscar) Fernández aseguró que la cancha del Mansiche se hizo en el mismo tiempo, pero no fue así, sino los trabajos empezaron un mes antes y sin conciertos. El estadio es para el deporte, ¿porqué no mueven el concierto? ¿A dónde se va el dinero de ese alquiler? Nosotros también pagamos", apuntó la fuente. Lo cierto es que Perú ha jugado - en estas Eliminatorias - todos los partidos en el Nacional (7) de los cuales ganó tres.

EL IPD SE PONE LOS GUANTES

​Desde sus oficinas en el Estadio Nacional, el IPD sacó sus argumentos y una fuente contó a Trome.pe que la versión de la FPF no es tan exacta. "Perú jugó en una cancha perfecta ante Brasil el 15 de noviembre y antes de ello se realizaron los conciertos de Aerosmith (24 de octubre), Ruben Blades (22 de octubre) y Slipknot (18), la FPF creó una campaña en redes para manipular a la gente. El Estadio Nacional siempre ha estado disponible para la selección. A fines de abril de este año, el Ingeniero Benavides ya sabía de concierto del 12 de agosto, ¿porqué ahora, meses después recién sacan el tema?, aseguró la fuente.



IPD Mantener el Estadio Nacional cuesta 8 millones de soles y los alquileres ayudan a cubrir esta brecha.

Para el IPD el mantenimiento que se le dará al campo lo dejará OK. "En junio hubo 2 resembrados, uno regular y otro extraordinario sugerido por el ingeniero Benavides. En agosto, habrá una resiembra posterior al concierto del 12 y una adicional pedida por el IPD posterior al partido de Alianza Lima contra Municipal (domingo 31 de julio). Además no hay que olvidar que del 12 al 31 hay 19 días, casi lo mismo que antes de jugar con Brasil el año pasado", señaló. Para finalizar, desde el IPD explicaron a Trome.pe que mantener el estadio cuesta 8 millones de soles.



Además, un tercer involucrado salta aquí: la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) que programó partidos en el Nacional como el Cristal-U o el Municipal-Alianza quizás para que, por temas de falta de garantías en otros estadios, no haya problemas de suspensiones de los encuentros.

Romper el contrato del concierto de Marc Anthony y Carlos Vives le costaría al IPD medio millón de soles. No jugar en el Nacional le traería problemas logísticos a una selección que aún sigue pendiente del TAS (a ver si nos mantienen los tres puntos obtenidos en mesa). Entre la Videna y el Nacional hay varias cafeterías. Que los encargados de arreglar esta situación pidan café, jalen sillas y solucionen todo. Porque, si hasta en el amor te amistas ¿por qué aquí no?