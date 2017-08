Perú vs Bolivia se jugará en el Monumental: Conoce todos los detalles

La Federación Peruana de Fútbol hará oficial que el partido entre Perú y Bolivia se jugará en el Estadio Monumental y no en el Nacional. Al parecer, no hubo acuerdo entre las entidades deportivas y el organizador del concierto musical a realizarse el 12 de agosto.



Como se sabe, la Federación Peruana de Fútbol propuso trasladar dicho concierto al Estadio Monumental para que se mantenga el estado del campo para la siguiente fecha de las Eliminatorias: Perú vs Bolivia del 31 de agosto.



Par ello, Giorgio Mautino, direc­tor del IPD; Edwin Oviedo, titular de la FPF; Juan de Dios Guevara, empresario; y representantes del Mine­du, entre otros, tuvieorn una reunión que, resultó infructuosa.



"Queremos que la Federación nos ayuden con los gastos del traslado del escenario, que gestione los permisos con Universitario de Deportes y Gremco para utilizar el Mo­numental", dijo el empresario Juan de Dios Guevara. Y bueno, no aceptaron sus condiciones.



El Perú vs Bolivia en el Estadio Monumental sería beneficioso en lo económico, ya que el recinto deportivo tiene una capacidad de 80 mil espectadores, 30 más que el Nacional. Si bien la CONMEBOL pide reducir el 10% de la capacidad en la venta de entradas, este encuentro podría llevar más gente.



Confirmado. El partido entre @SeleccionPeru y Bolivia se jugará en el estadio Monumental el 31 de agosto a las 9:15 de la noche. @tromepe — José Lara (@jlara18) 4 de agosto de 2017