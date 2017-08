Perú vs. Bolivia : Ni Marc Anthony, ni Carlos Vives. El show del Nacional fue de la FPF [OPINIÓN Y VIDEO]

La selección peruana resuena en todos lados, pero sin jugar. No ha habido partido, no ha existido gol y mucho menos triunfo, empate o derrota. Pero la selección es noticia porque decidió jugar en el estadio Monumental y no en el Nacional como tanto quería. Se culpa al concierto de Marc Anthony y Carlos Vives, aunque quizás el verdadero show ya lo dio la Federación Peruana de Fútbol.

En los últimos días, poco faltó para que se hable de traición a la patria el accionar del IPD de alquilar el Nacional para un show el 12 de agosto cuando el partido ante Bolivia es 19 días después. "La cancha no va a llegar en buen estado", lanzaron desde la Videna y se armó algo parecido a un berrinche donde poco faltó el "quiero jugar allí", "quiero jugar allí", acompañado de caras con puchero.

La posición de la FPF puede sonar fuerte cuando se refiere a la logística de entrenar cerca al estadio, concentrar cerca al estadio y estar acostumbrado al estadio. Pero de allí a pensar que la selección juega con la pelota al piso y es vital usar el césped del Nacional, es hasta gracioso. ¿Cuántos goles ha hecho Perú con pelota al ras del piso en esa cancha?. Póngase a recordar.

Le hicimos un gol a Ecuador tras un mal despeje del portero, a Uruguay con un pelotazo largo a Paolo Guerrero y a Venezuela con un centro que cabeceó Raúl Ruidíaz. Quien dio un show de fútbol en ese estadio, poniendo la pelota en el piso, fue Chile que nos ganó 4-3. Ahora, quienes piensan que el Nacional es 'cábala' puede que estén olvidando que caímos ante 'La Roja', y contra Brasil y empatamos a duras penas con Venezuela y Argentina.

Otro detalle, si la FPF sabía hace meses que se iba a realizar concierto en el Nacional, ¿porqué esperó hasta ahora para levantar la voz?. Para quejarse ante el Presidente de la República, ante Ministros, hinchas o quien guste. Cuidado que la cosa vaya por desviar la mirada si es que el TAS nos quita los puntos y se los devuelve a una Bolivia, que sí nos ganó en la cancha, y a la que debemos derrotar en el Monumental, en la UNSA o donde sea.

El acuerdo entre la FPF y el IPD para ceder el estadio es verbal, pero el acuerdo entre la selección y el hincha está escrito en la historia y dice que el primero debe salir a ganar donde sea y el segundo alentar donde juegue. Olviden las quejas, los reproches y centrémonos en el duelo ante los bolivianos. Preparemos el manejo del 'taco' antes de pedir una mesa de billar.