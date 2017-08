Memes del Perú vs Bolivia se burlan del encuentro por la jornada 15 de las Eliminatorias Rusia 2018 en el Estadio Monumental de Ate. Revisa la galería con las mejores imágenes que circulan en Facebook y Twitter.



Perú tiene que ganar sí o sí a Bolivia para mantener sus chances de llegar al próximo Mundial de Rusia, ya que en la próxima fecha jugará de visita ante Ecuador, un rival directo que también lucha por el puesto de repechaje en la tabla de posiciones.



Perú no podrá contar con Yoshimar Yotún, voceado como titular ante Bolivia, por una lesión de último momento en la espalda. En su posición jugará Edison Flores, para que Jefferson Farfán entre y ocupe la banda izquierda.



Este sería el once de la selección peruana esta noche frente a Bolivia: Cáceda; Advíncula, Ramos, Rodríguez, Trauco; Aquino, Flores, Carrillo, Farfán: Cueva, Ruidíaz.