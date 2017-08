Perú vs Bolivia: Este sería el sorpresivo once de Ricardo Gareca para Eliminatorias Rusia 2018 [FOTOS]

Perú vs Bolivia chocarán este 31 de agosto en el Estadio Monumental por las Eliminatorias Rusia 2018. En esta nota podrás conocer el sorpresivo once que Ricardo Gareca mandaría ante los 'altiplánicos'. ¡Revisa la galería!



La pregunta que todos se hacen es: ¿quién tapará ante Bolivia? Como se sabe, el portero Leao Butrón fue convocado de emergencia tras la lesión de Pedro Gallese, habitual titular en el arco de la selección peruana. El de Alianza Lima es el favorito de los hinchas ante Cáceda y Carvallo. Igual, la decisión la tomará Ricardo Gareca.



La defensa no sufriría cambios. Luis Advíncula (lateral derecho), Alberto Rodríguez (central), Christian Ramos (central) y Miguel Trauco (lateral izquierdo) , conformarían los 4 de atrás de la selección peruana.



En el mediocampo, Pedro Aquino le ganaría la 'pulseada' a Renato Tapia por continuidad en su club y haría dupla con Yoshimar Yortún. Los extremos serían Jefferson Farfán (en lugar de André Carrillo) y Edison Flores. Christian Cueva iría de enganche y Raúl Ruidíaz como único punta (ante la ausencia de Paolo Guerrero por suspensión). Sistema 4-2-3-1.

Ellos se pusieron la camiseta para toda la vida. Hagamos lo mismo este 31. ¡Pintemos el país de rojo y blanco! #PonteLaCamiseta 🇵🇪⚽️ pic.twitter.com/pCVPhVkVHr — Selección Peruana (@SeleccionPeru) 24 de agosto de 2017