Perú vs Bolivia: Precio de entradas y puntos de venta del partido por Eliminatorias Rusia 2018

Perú vs Bolivia se medirán en el Estadio Monumental de Ate por las Eliminatorias Rusia 2018 el próximo 31 de agosto. La FPF, a través de sus redes sociales, dio a conocer el precio de las entradas y los puntos de venta para este duelo.



Como se sabe, el Perú vs Bolivia se iba a jugar en el Estadio Nacional como de costumbre, pero un concierto a semanas del partido hizo cambiar de escenario por el estado del campo.



Las entradas para el Perú vs Bolivia saldrán a la venta a partir de este viernes 18 de agosto. ¿Vas a ir al estadio? Revisa todos los detalles a continuación:



PRECIO DE ENTRADAS:



Norte y Sur: 59 soles



Oriente: 190 soles



Occidente: 290 soles



PUNTOS DE VENTA:



Online (teleticket.com.pe) / Todas las tribunas



Módulos de Teleticket / Oriente y occidente



Estadio Monumental / Norte y Sur