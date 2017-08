Perú vs. Bolivia: Estadio Monumental tiene las luces listas para duelo decisivo [VIDEO y FOTOS]

El partido Perú vs. Bolivia está cada vez más cerca y los hinchas están emocionados porque la blanquirroja podría seguir soñando con llegar a Rusia 2018. La cita, como puede comprobar en esta nota, será a las 9 y 15 de la noche.



El lugar donde tendrá lugar el Perú vs. Bolivia será el Estadio Monumental de Ate, donde ya se probaron las luces para ese encuentro. Como se puede ver en las imágenes que componen esta nota, todo indica que dicho tema está a la perfección.



Es recomendable que las personas que acudan al Perú vs. Bolivia no acudan en autos particulares ya que la congestión en las zonas aledañas al coloso 'crema' se haría más que notoria mientras llega la hora del duelo.

Luego del Perú vs. Bolivia, los pupilos de Ricardo Gareca viajarán a Quito para enfrentar a la selección de Ecuador. Este partido tendrá lugar este martes 5 de setiembre a las 4 de la tarde (hora peruana).



Tenemos que mencionarte que si deseas conocer más detalles sobre el Perú vs. Bolivia, además de los otros partidos de esta fecha de las Eliminatorias Rusia 2018, haz click aquí.