Perú vs Bolivia ver online partido en vivo atv movistar por Eliminatorias

Perú vs Bolivia: ONLINE EN VIVO ¡A todo o nada! La selección peruana pone a prueba su valía en un encuentro decisivo en la recta final de las Eliminatorias Rusia 2018. La bicolor juega ante los bolivianos en el estadio Monumental con el único objetivo de sacar una victoria.



Perú bajó las órdenes de Ricardo Gareca encara este compromiso desde el sépetimo lugar de la tabla de posiciones y con 18 puntos. Esto obliga a no tener margen de error y todos lo puntos en casa se tienen que ganar sí o sí. Quedan cuatro partidos y doce unidades en disputa. El quinto lugar de la zona de repechaje todavía está a cuatro de diferencia.



El estratega Ricardo Gareca no podrá contar con Yoshimar Yotún tras sufrir una lesión de la espalda en el último entrenamiento lo que obligó a realizar algunas variantes ante Bolivia a pocas horas del compromiso de Perú.



Así, Jefferson Farfán, quien volvió a la selección tras año y medio, pasa del banco al once titular para reemplazar la baja de Yotún. Mientras que Edison Flores quien iba por izquierda, pasa a la primera línea de volantes junto a Pedro Aquino. Se suma la lesión del arquero Pedro Gallese que obligó la convocatoria de Leao Butrón. No obstante el golero de Alianza será suplente, Cáceda el titular.

[Perú vs. Bolivia: Partido, goles, resumen y Minuto a Minuto ¡Síguelo aquí!]

Es conocida las ausencias en Perú de Paolo Guerrero, Aldo Corzo y Renato Tapia, quienes se encuentran suspendidos. Pero Gareca volverá a contar con Christian Ramos y Luis Advíncula en la defensa y el delantero Raúl Ruidíaz en el ataque.



Por su parte, Bolivia entrenado por el técnico Mauricio Soria dejó en La Paz a un grupo de siete jugadores para afrontar su próximo duelo ante Chile. Pero apostó por su figura Marcelo Martins Moreno.



Así, Perú formaría con Carlos Cáceda, Luis Advíncula, Christian Ramos, Alberto Rodríguez, Miguel Trauco, Pedro Aquino, Edison Flores, Christian Cueva, André Carrillo, Jefferson Farfán y Raúl Ruidíaz.



Una combinación de resultados y dos victorias de Perú, ante Bolivia y Ecuador, podría colocar a la blanquirroja en zona de repechaje.

