Perú vs Bolivia: EN VIVO Día, hora y canal del partido por Eliminatorias Rusia 2018

Perú vs Bolivia EN VIVO EN DIRECTO. La selección peruana que dirige Ricardo Gareca recibirá a los altiplánicos en el Estadio Monumental de Ate por la fecha 15 de las Eliminatorias Rusia 2018. Revisa el día, hora y canal del partido.



Actualmente, Perú se ubica en el puesto 7 de la tabla de posiciones con 18 puntos y aún tiene chances de clasificar al próximo mundial de Rusia. Está a 4 puntos del repechaje (Argentina con 22 puntos) a falta de 4 fechas.



De los 18 puntos, 3 los ganó a Bolivia por la mala inscripción del paraguayo-boliviano Nelson Cabrera. Igual, el TAS dentro de poco emitirá un comunicado para determinar si Perú mantiene dichos puntos o si los recupera el combinado boliviano.



Lejos de ello, Perú tiene que ganar sí o sí a Bolivia en condición de local para no perder el rumbo. El partido se llevará a cabo este jueves a las 9:15 p.m. y lo podrás ver en Movistar Deportes (Canal 3 – Movistar TV) y ATV (canal 9 – señal abierta).



Luego del Perú vs Bolivia, los de Ricargo Gareca viajarán a Quito para enfrentar a un siempre complicado Ecuador. En la última fecha doble, que será en octubre, los rivales de la selección peruana serán Argentina (visita) y Colombia (local).