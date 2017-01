Perú vs Bolivia: EN VIVO EN DIRECTO. La selección peruana sub 20 jugará su segundo partido del Sudamericano de Ecuador ante Bolivia, en el Estadio Olímpico de Ibarra por el grupo B del torneo juvenil que clasifica al Mundial de Corea del Sur.



La selección peruana llega al partido contra Bolivia con la expectativa de olvidar lo ocurrido ante Argentina, donde se dejaron empatar 1-1 en los minutos de descuento. El rival, por su parte, descansó en la primera fecha del Sudamericano Sub 20.



En el grupo B, hay cuatro equipos con un punto: Perú, Uruguay, Venezuela y Argentina. Es decir, las chances están intactas para la bicolor y Bolivia tendría que ser el rival a vencer para mantener la ilusión. Ojo que solo pasan 3 equipos de cada grupo a la siguiente fase.



Perú debe mejorar defensivamente si quiere lograr buenos resultados en este Sudamericano Sub 20 que se realiza en Ecuador. Aprovechar mejor los espacios y no perder el orden táctico cuando el resultado está a favor.

#SudamericanoSub20 La Selección entrenará hoy a las 4:00 pm en el predio de San Blas. El ingreso a prensa será desde las 5:00 pm. pic.twitter.com/377068KFuv — Selección Peruana (@SeleccionPeru) 20 de enero de 2017