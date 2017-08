Perú vs Bolivia: Yoshimar Yotún sufrió lesión de último momento y este jugador lo reemplazaría [VIDEO]

Yoshimar Yotún quedó descartado en Perú para el partido frente a Bolivia por la fecha 15 de las Eliminatorias Rusia 2018 en el Estadio Monumental de Ate. El mediocampista no pudo superar sus dolores de espalda. ¿Quién lo reemplazaría?



El último miércoles, Yoshimar Yotún no había entrenado con la selección peruana por un problema de espalda. Si embargo, esta mañana apareció junto a sus compañeros dando señales de recuperación.



Pero lamentablemente volvió sentirse de dicha zona y tuvo que abandonar los trabajos de la 'bicolor' el mismo día del partido. Yoshimar Yotún se perderá el duelo ante Bolivia en Lima.



El que entraría es Jefferson Farfán, aunque no para ocupar la posición de 'Yoshi' en el campo (mediocampista). Edison Flores bajaría a la primera línea y 'La Foquita' iría por la banda izquierda.