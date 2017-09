¡La fiesta no para! El pueblo futbolero peruano vive un carnaval tras el encuentro que tuvo la selección peruana contra su par de Ecuador. La bicolor se hizo con la victoria 2-1 en el Estadio Atahuapala de Quito.



"La maldición se rompió", dijo un relator del partido y no es para menos. Perú no le había podido ganar nunca Ecuador en su casa. La victoria de Perú ante Bolivia y Ecuador puso a la bicolor en el cuatro puesto de la tabla de posiciones. ¡Sigue el sueño!



Perú tiene un encuentro picante ante Argentina este 5 de octubre en 'La bombonera' y la albiceleste se armó hasta lo dientes para dicho evento. "Argentina se juega la vida", es el comentario que varios comentaristas y figuras del deporte hace sobre el encuentro que Perú tendrá contra su selección.



La presión es para el cuadro Argentino que se ve obligado a ganar "como sea" al conjunto peruano de Ricardo Gareca. "Ganarle a Perú será una tarea titánica", dijo el polémico comentarista deportivo Martín Liberman y no se equivoca. El bajo rendimiento de la albiceleste preocupa a todos los hinchas de Argentina. La duda ante el desempeño de su selección es tanta que tuvieron que pedir que el encuentro se realice en 'La Bombonera'.



Fueron varios lo medios argentino que indicaron que la AFA regaló 10 boletos para el Perú vs Argentina a la barra de Boca Juniors. ¿El público juega?, ¿Esta barra será más presión para Messi y sus amigos? Solo queda esperar por el encuentro que se disputará el 5 de octubre.

Hinchas celebran triunfo peruano en el Atahualpa de Quito.

PRE VENTA



El banco BBVA tendrá una preventa exclusiva para todos su clientes que se realizará el lunes 25 y marte 26 de setiembre de 9:00 a.m. a 10:00 p.m.



LOS PRECIOS



El diario Gestión menciona que las entradas tendrá el mismo valor con el que fue anunciado hace unos días por la FPF:



* Norte o Sur el precio es de S/ 59

* Oriente S/ 190

* Occidente S/ 290



Cabe recordar que el BBVA ofrecerá 6000 boletos y cada cliente podrá comprar un máximo de dos entradas.



También es informó que 4600 estarán destinadas para los cajeros y 1400 para la apertura o incremento de capital a partir de S/ 6000 de una “Cuenta ganadora” en el BBVA. Mira el listado de bancos:



Perú vs Colombia Listado de cajeros para preventa Perú vs Colombia

¿Cómo comprar?



¡Facilito! Se debe de tener una tarjeta de débito con fondos, acercarse a uno de los cajeros que se mencionan más arriba y listo. Los cliente podrá comprar dos entradas y también escoger los asientos que más les guste.



El cliente recibirá un voucher de confirmación y que lo podrá canjear son su DNI en la Alameda de la Cultura de la Sede Central de BBVA Continetal de 09:00 a.m a 8:00 p.m.



¿Qué días hago el canje?



El canje se podrá realizar los días 28 y 29 de setiembre y 02 de octubre. ¡Todos atentos!