Perú vs Colombia: FIFA programó horario de última fecha en simultáneo [VIDEO] 

Ventaja para ninguno. La selección peruanaque este 10 de octubre juega sus últimas chances de alcanzar el quinto puesto en las Eliminatorias Rusia 2018, lo hará ante la selección de Colombiaa las 6:30 de la tarde, según comunicado de la FIFA.



La novedad para para la selección peruana es que a la misma hora se jugarán los otros cuatro partidos, en donde todos existiría la posibilidad por pelear por ese ansiado puesto de repechaje en las Eliminatorias Rusia 2018, ante Nueva Zelanda.



"Debido a que varias plazas clasificatorias quedan aún por determinar en esta competición preliminar, esta medida deportiva resulta imprescindible para concluir con éxito estas eliminatorias", informó la FIFA sobre las última fecha de las Eliminatorias Rusia 2018 en Sudamérica.



Entonces, la selección peruana recibirá a James Rodríguez y Radamel Falcao, desde las seis de la tarde aún en un escenario por definir (Estadio Monumental o Estadio Nacional). En simultáneo:



Ecuador vs. Argentina (6:30 p.m. ).

Brasil vs. Chile (8:30 p.m., hora local).

Paraguay vs. Venezuela (8:30 p.m., hora local).

Uruguay vs. Bolivia (8:30 p.m., hora local).