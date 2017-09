Perú vs. Colombia: Hija de 'Nené' Cubillas hizo cola por entradas [VIDEO] 

La 'Nena' de la selección peruana. Johana Cubillas, hija del tres veces mundialista con Perú, Teófilo Cubillas, demostró su pasión por la 'Blanquirroja' y no tuvo problemas en madrugar por unas entradas en la preventa que organizó un banco de la capital para el duelo entre Perú vs. Colombia por la última fecha de las Eliminatorias Rusia 2018.



Ni el frío de la noche, ni la inseguridad ciudadana, impidió que Johana Cubillas asegure su asiento en el Estadio Nacional donde este 10 de octubre alentará a la selección peruana. Cuando se abrieron las puertas del banco la hija del 'Nené' pudo cancelar las dos entradas que llegó a comprar y se marchó como dice su papá 'Feliz de la vida'.



"Después de pasar 10 horas haciendo cola afuera. Logré conseguir mis entradas!!! No calculan mi FELICIDAD!!!", escribió Johana Cubillas en sus redes sociales y que además aseguró que no pudo dormir durante toda la noche.



No calculan cuánto amo a la selección. Hasta hoy ni yo sabía creo... lo que hice fue PURITO AMOR. Solo lo volvería a hacer por Alianza.🙏🏾❤️ — Johana Cubillas (@jocubillas) 25 de septiembre de 2017

La expectativa por alentar a la selección peruana, en el partido que puede clasificar en las Eliminatorias Rusia 2018, es muy grande a tal punto que la menor de los hijos de Teófilo Cubillas, fue una de las 3600 personas afortunadas en adquirir una localidad en calidad de preventa.



Como se sabe la selección peruana enfrentará a Argentina el próximo jueves 5 de octubre y luego cerrará su participación en las Eliminatorias Rusia 2018 recibiendo a Colombia en el estadio Nacional.