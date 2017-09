Perú vs Ecuador: André Carrillo se falló gol tras error de portero ecuatoriano en Quito [VIDEO]

Perú no pudo abrir el marcador en la primera parte frente a Ecuador en Quito por la fecha 16 de las Eliminatorias Rusia 2018. La opción la tuvo el extremo André Carrillo, quien no aprovechó error en salida del portero Banguera.



Ocurrió en el minuto 37, cuando Perú tenía las opciones más claras en el arco de Ecuador. Un tiro de esquina de Yoshimar Yotún llevó peligro al corazón del área ecuatoriana por las Eliminatorias Rusia 2018.



El portero Banguera no pudo conectar bien los puños en el tiro de Yoshimar Yotún y dejó la pelota servida para los pies de André Carrillo. Sin embargo, 'La Culebra' no pudo pegarle con precisión para el 1-0.



La pelota fue con dirección al arco, pero como fue débil, uno de los defensas de Ecuador terminó arrojando el balón de su campo para evitar cualquier reacción de Perú.