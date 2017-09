Perú vs Ecuador: ¿Cómo tiene que jugar la blanquirroja en Buenos Aires? [ENCUESTA]

OSWALDO ‘CACHITO’ RAMÍREZ

En Buenos Aires tenemos que jugar con mucha actitud, sea en ‘La Bombonera’ o donde sea. Los chicos han demostrado seriedad en los últimos partidos y en estos dos hay que hacerlo de la misma forma.



Los árbitros juegan parte fundamental. En nuestro tiempo también se decía que iban con todo a ganarnos, pero por eso hay que tener cuidado en ganarse tarjetas tontas y nos pasa mucho. Este juego es tan importante como el que tenemos con Colombia, mucho ojo. En Argentina no se acaban las Eliminatorias.



Milagros Leiva vs Oswaldo 'Cachito' Ramírez

JULIO MELÉNDEZ

Perú siempre ha hecho buenos partidos en Argentina y ahora con el ánimo que tenemos, queremos que ya llegue este partido. Ellos están jugando una clasificación al igual que nosotros. Si van a ‘La Bombonera’, la presión será para ellos (Argentina) y no para la visita. Además, yo creo que el ánimo de querer triunfar va a ser más fuerte de lo que te pueda decir la barra. Hay que tener mucha paciencia y cabeza fría para jugar en ‘La Bombonera’ y demostrar que los peruanos ¡tenemos h... bien puestos!



Julio Meléndez: “En la Bombonera, la presión será para Argentina”

ORLANDO ‘CHITO’ LA TORRE

Acá las cosas como son. Al jugador que le tiemblen las piernas mejor que no vaya. Este es un partido para machos porque ahí se va a recibir patada y tienes que ser guapo para poner la pierna fuerte y aguantar el castigo también. Porque si tú reaccionas, te van a botar. Acá los que están en la tribuna son de palo. El árbitro va a ser más peligroso que Lionel Messi, porque nos va a querer llenar de tarjetas, pero haciendo los goles, no hay árbitro que te dé vuelta. Nunca he visto a un réferi metiendo un gol, así que lo principal es defender bien, jugarle a la pelota y aprovechar que ellos están preocupados.



Previa Argentina-Perú de 1969

HERNÁN RENGIFO

Tenemos que buscar el resultado, sea como sea, jugando bien o jugando mal. Lo que pasará a la historia es el resultado. Tenemos muchos suspendidos, seguro que va a ser un partido muy difícil y vamos a tener pocas ocasiones de gol, como me pasó a mí, y hay que meterla. Es difícil, pero no imposible. Esta alegría no solo es para 25 personas, sino para todo un país. Sí se puede ganarle a Argentina. Y que no nos importe, no es el momento de pensar que el Mundial es menos sin Lionel Messi.



Argentina 2-1 Peru : Gol de Hernán Rengifo

JOHAN FANO

Hay que encarar este partido como si fuera nuestra última opción, pero hay que hacerlo con inteligencia y corazón. Recuerdo que mi gol ante Argentina ha sido en esta última historia, el más gritado por todos, pero espero, de verdad, que en este nuevo partido haya uno que se grite mucho más que el mío y nos lleve al Mundial.



Perú 1-1 Argentina - Narración de Daniel Peredo del gol de Johan Fano por las Eliminatorias Sudáfrica 2010

NOLBERTO SOLANO

Las estadísticas están para romperlas. Muchos dicen que en ‘La Bombonera’ hay presión, pero no creo que a Lionel Messi o a Paulo Dybala o Mauro Icardi les pueda pesar la presión de jugar en la cancha de Boca. Ellos están acostumbrados a escenarios mucho más grandes y a la presión y esta vez no será la excepción, y pasa lo mismo con nuestros jugadores.



Nosotros tenemos que prepararnos como el profesor decida, no nos tenemos que involucrar para nada con lo que le pasa a Argentina, nosotros somos Perú y hay que fortalecer nuestra confianza, nada más. Lo importante es que tenemos un buen grupo, sin eso no se pueden sacar resultados.

Especial Nolberto Solano

