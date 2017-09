¡Cada vez más cerca! Nuestra selección le ganó hoy al equipo ecuatoriano y nos posicionó así en el cuarto puesto de la tabla. En este momento, tenemos un pase fijo para el mundial. Falta esperar los resultados de los partidos que restan para saber qué tan cerca estamos del mundial Rusia 2018.

No obstante, hasta ahora todo lo que tenemos son triunfos y alegrías. Hasta nos hemos convertido en tendencia mundial en Twitter. El mundo entero reconoce nuestro triunfo y celebra con nosotros lo que se consideraba imposible.

Incluso el usuario más importante de pronósticos futbolísticos se pronunció sobre nuestra victoria. Mister Chip, reconocido twitero, resaltó la habilidad y crecimiento de nuestra selección.

Lo digo con el máximo respeto a la gente de Ecuador a la q adoro, pero...



QUE HUEVOS MÁS GRANDES LOS DE PERÚ.



🇵🇪🇵🇪🇵🇪🇵🇪ENHORABUENA🇵🇪🇵🇪🇵🇪🇵🇪 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 5 de septiembre de 2017

El Perú vs Ecuador ha dejado a todos sus hinchas emocionados. Ellos no esperaron para salir a las calles y celebrar nuestro triunfo. Nada les quita la alegría y no hay horario límite para que terminen las celebraciones.

Por fin, después de 35 años, los peruanos pueden soñar con la posibilidad de ver a su selección en las canchas de un mundial. Nada le quita la felicidad al hincha hoy y así lo muestran los videos de que no paran de llenar las redes sociales.

No hay duda que el Perú vs Ecuador nos ha devuelto la alegría. Esa que estaba alicaída por la coyuntura política actual. No hay huelga, ni partido político, ni anulación de expulsión que nos pueda quitar la sonrisa que nos regaló la selección. Hoy más que nunca, ¡Todos somos Perú!

