Perú vs. Ecuador: Goles y la emotiva celebración de la selección con toda la hinchada peruana en Quito [VIDEO]

¡Arriba Perú! Toda los gritos y arengas han dado frutos. Nuestra selección peruana va ganando 2-1 a la selección ecuatoriana. El segundo gol vino casi inmediatamente después del primero y la celebración de la selección es lo que todos estábamos esperando.

Paolo Guerro dio pase a Cueva. Este casi la pierde pero logró controlar la pelota justo a tiempo para entregársela a Hurtado, quien concretó el segundo gol y nos puso en ventaja frente a la selección ecuatoriana.

Lo mejor fue la celebración que vino después. Los jugadores peruanos corrieron hasta la tribuna peruana, donde los hinchas no podían con la emoción. La selección le dedicó el gol a ellos, a todos los hinchas que no pararon de apoyarlos.

Perú mete dos golazos a Ecuador

La emoción no para pero este partido aún no acaba. Unos minutos después del segundo gol peruano, el árbitro cobró un penal que favorecía a Ecuador. Cáceda no pudo hacer nada frente al inminente gol ecuatoriano.

Sin embargo, la esperanza está más viva que nunca, pues seguimos ganando el partido. Ahora, solo queda esperar a que nuestra querida selección meta más goles y nos deje la victoria que nos acercaría al Mundial Rusia 2018.

Desde aquí todos estamos apoyando y celebrando con cada acercamiento. La esperanza no se pierde y la hinchada no deja de alentar. ¡Hoy todos somos Perú!

